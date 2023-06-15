Erzurum'da cinayetin sırrı çözüldü: Öldürülen adamın Gürcü eşi ve yakın arkadaşı tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kahramanlar köyünde geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan A.A. isimli şahsın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.

İKİ SÜPHELİNİN İFADELERİ ALINDI

Kahramanlar köyündeki bir kulübede cansız bedeni bulunan A.A.'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile A.A.'nın yakın arkadaşı F.Ö.'yü gözaltına almıştı. Bu iki şüphelinin ifadelerini alan jandarma sağlık kontrollerinin ardından şahısları geniş güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi'ne getirdi.

"SEN NE KARIŞIYORSUN, O BENİM EŞİM"

İddialara göre, cinayete kurban giden A.A., yakın arkadaşı F.Ö. ile tartıştı. F.Ö.'nün, arkadaşı A.A.'ya, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söyledi. Cinayete kurban giden A.A.'nın, arkadaşı F.Ö.'ye "Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler" dediği ileri sürüldü.

A.A.

BALTA VE TIRPAN İLE KAFASINA VURDU

Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada A.A. boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi. Daha sonra da balta ve tırpan ile kafasına vuruldu. Şüphelilerden F.Ö. olayı itiraf etti. Ancak A.A.'nın yabancı uyruklu eşi, korktuğunu ve ifade vermeyeceğini söyledi.

TUTUKLANDILAR

İki şüpheli de cinayeti işleme suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Şüpheliler daha sonra jandarma kontrolünde cezaevine götürüldü.Bu esnada Erzurum Adliyesi'nin çıkışında cinayete kurban giden A.A.'nın ailesi şüphelilere tepki gösterdi.