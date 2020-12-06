Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, yakınlarından 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, yakınlarından 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı
Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, yakınlarından 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı. Emniyet güçleri R.C, isimli zanlıyı sokak aralarında uzun kovalamaca sonucunda bacağından vurarak durdurabildi. Bacağından yaralanan R.C, isimli zanlı, tedavi edilmek üzere hasteneye götürüldü.
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-R.C, isimli zanlının sokakta koşması-Emniyet güçlerinin takibi -Detaylar Turgay İPEK/ ERZURUM - DHA
- Kaynak: DHA
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