Erzurum'da çobanların bulduğu 4 kurt yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da çobanların bulduğu 4 kurt yavrusu koruma altına alındı

25.05.2022 16:52
Erzurum'da çobanların bulduğu 4 kurt yavrusu koruma altına alındı

Erzurum'da çobanlarca bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlilerince koruma altına alınan 4 kurt yavrusu, biberonla besleniyor.

Erzurum'da çobanlarca bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlilerince koruma altına alınan 4 kurt yavrusu, biberonla besleniyor.

Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan ve annelerinin öldüğü üzerinde durulan yavru kurtları gören vatandaşlar, durumu Mahalle Muhtarı Selami Algemi'ye söyledi.

Algemi de kurt yavrularını söz konusu alandan alıp Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Yavru kurtlar, jandarma ekiplerince ihbar üzerine ilçeye gelen DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim edildi.

Doğa koruma görevlilerince bakıma alınıp biberonla beslenen yavru kurtlar gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurt yavrularına özenle baktığını belirterek, "Genel sağlık durumları iyi. Yavruları besleyip bakımlarını yapıyoruz. Uzun süreli bakım ve besleme için kurt yavrularını Kars'a transfer edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Milli Parklar, Jandarma, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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