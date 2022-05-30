Erzurum'da "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenlendi

30.05.2022 16:11
Erzurum'da "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenlendi

Erzurum'da, Türkiye Barolar Birliği (TBB) desteğiyle "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenledi.

Erzurum'da, Türkiye Barolar Birliği (TBB) desteğiyle "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, üniversite öğrencileri ile avukatların katılımıyla yapılan programda, Türkiye'de çocuk istismarı ve suça karıştırılan çocukların adli sürecinin takibine ilişkin bilgiler paylaştı.

Meslek hayatında karşılaştığı olayları ve suça karıştırılan çocuklarla ilgili çalışmaları anlatan Sağkan, şöyle konuştu:

"Cezaevi ıslah anlamını taşır ama siz bir yetişkin ile çocuğun cezasını aynı yaparsanız bu ıslah olmaz. Çocuk, cezaevinden ıslah olarak mı çıkacak yoksa çıkınca başka suçlara karışacak mı? Türkiye'de yıllarca çocuk suçlular ile yetişkinlerin cezaevindeki görüş hakları aynıydı. Bir kadın avukat meslektaşımızın yıllarca yaptığı uğraşlar sonucunda ve bizim de konuya dahil olmamızla çocuk hükümlülerin aileleriyle görüşleri açık hale geldi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de ülkemizde güzel işler yapmaya başladı ve benim ilgi alanımda çocuklar olduğu için onların her zaman yanlarında olacağımı belirtmek isterim."

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan da derneğin kuruluş nedenlerini anlatarak, çocuk istismarının karşısında her zaman ekip olarak duracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konferansa, Sağkan ve Özkan'ın yanı sıra Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan da katıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AİÇÜ'de uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık konferansı gerçekleştirildi AİÇÜ'de uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık konferansı gerçekleştirildi Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
16:02 Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:50 Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı
15:46 Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı
15:38 Konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili konuşan Bakan Soylu: Bu olan olaylar benim dışımda bir kere
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
15:27 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 16:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement