Erzurum'da çocuklar bot ve giysi yardımıyla sevindi - Son Dakika

Erzurum'da, Ebu İshak Vakfınca düzenlenen programda aralarında göçmenlerin de bulunduğu çocuklara 1300 mont ve 1000 bot dağıtıldı.

Vali Okay Memiş, Ebu İshak Vakfı Aşevi'nde düzenlenen programda, vatandaşlara yemek dağıtarak onlarla birlikte yemek yedi.

Çocuklara kıyafet dağıtarak sevinçlerine ortak olan Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları çok fazla incitmeden yardım yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Vakıfta anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Devlet olarak Erzurum'da yıllık 450 milyon liralık sosyal yardım faaliyetimiz var. Bu müthiş bir rakam. Amacımız hiçbir vatandaşımızı bu ülkeye sığınan göçmen kardeşlerimiz de dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar mağdur etmemek. Onları mümkün olduğunca insanca yaşayabilecekleri standartlara kavuşturmaya gayret ediyoruz. Devletimizle, sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla Erzurum'da bu gelenek çok iyi. Vatandaşlarımız, hayırsever iş adamlarımız yeri geldiğinde bize bile söylemeden soğuk kış gününde kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için mücadele ediyor."

Ebu İshak Vakfı Başkanı Numan Yazıcı da yardıma muhtaç kişilere yiyecek ve kıyafet yardımları yaptıklarını belirtti.

Günlük ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 4 bin civarında ekmek dağıttıklarını anlatan Yazıcı, "Her ay 30 aileye giyim yardımı yapıyoruz, aylık 3,5-4 ton arasında et dağıtıyoruz. Zaman zaman nakdi yardımlarımız da oluyor." dedi.