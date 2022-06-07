Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğince trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, ilköğretim çağındaki çocuklara trafik kurallarını uygulamalı öğretmek amacıyla Olimpiyat Park'ındaki Trafik Sürüş Eğitim Alanı'nda "5 Adımda Güvenli Trafik Eğitimi" düzenledi.

Burada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli trafik polislerince düzenlenen eğitime, trafik polisi yeleği giyinen Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri ile aileleri de katıldı.

Bu eğitimlerle çocuklar yaya ve trafik kuralları ile yaya güvenliğini trafik polislerinden uygulamalı öğrenme imkanı buldu.

Öğrenci velileri de eğitimlerin çocuklar için çok faydalı olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ve trafik polislerine teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.