Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor

07.06.2022 09:04
Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğince trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor.

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğince trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, ilköğretim çağındaki çocuklara trafik kurallarını uygulamalı öğretmek amacıyla Olimpiyat Park'ındaki Trafik Sürüş Eğitim Alanı'nda "5 Adımda Güvenli Trafik Eğitimi" düzenledi.

Burada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli trafik polislerince düzenlenen eğitime, trafik polisi yeleği giyinen Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri ile aileleri de katıldı.

Bu eğitimlerle çocuklar yaya ve trafik kuralları ile yaya güvenliğini trafik polislerinden uygulamalı öğrenme imkanı buldu.

Öğrenci velileri de eğitimlerin çocuklar için çok faydalı olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ve trafik polislerine teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:03 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerinin maaş yüzde 22'ye kadar yükselecek! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 09:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement