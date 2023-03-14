Erzurum'da çocuklara eziyet suçundan Kur'an kursu yöneticisine 39, hizmetlisine ise 36 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Erzurum'da çocuklara eziyet suçundan Kur'an kursu yöneticisine 39, hizmetlisine ise 36 yıl hapis cezası

14.03.2023 20:53
Erzurum'da çocuklara eziyet suçundan Kur'an kursu yöneticisine 39, hizmetlisine ise 36 yıl hapis cezası

Erzurum'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla "işkence" suçundan yargılanan kurs yöneticisi "eziyet" suçundan 39, hizmetli ise 36 yıl hapse mahkum edildi.

Erzurum'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla "işkence" suçundan yargılanan kurs yöneticisi "eziyet" suçundan 39, hizmetli ise 36 yıl hapse mahkum edildi.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yönetici N.K. ve hizmetli U.G. ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.
Bazı mağdur aileleri ile avukatları sanıklardan şikayetçi olarak cezalandırılmalarını talep etti.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan N.K, çocukları evlerinde yatmadıkları yataklarda yatırdıklarını, yemedikleri yemekleri yedirdiklerini ve bunun nasıl sistematik işkence olduğunu öne sürdü.
T.B'nin çocuğunun kulağını çektiğini, kanattığını ve bunun tırnaklarının uzunluğundan olduğunu ifade ettiğini hatırlatan N.K, "Bu nasıl olur, ben vampir miyim? İşkenceyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Hiçbir öğrencime bugüne kadar vurmadım, sadece kulağını çektiğim olmuştur. Bunu da ailelerini arayarak haber vermişimdir. Diğer velileri çağırın, sorun, biri işkence yaptığımı söylesin, tahliyemi değil idamımı isteyeceğim. İşkenceden yargılanmak din adamı olarak bizleri üzer, kırar." diye konuştu.
Sanık U.G. ise çocukların ifadelerine bakıldığında kimilerine kağıt tutuşturulduğunu, kimilerinin de arkadaşları yalan söylemesin diye ifadelerde bulunduğunu savundu.
14 yıldır yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini ve hakkında tek bir şikayet olmadığını ileri süren U.G, "Görev yapmadığım başka bir yurtta çocuklara işkence yaptığım söyleniyor ama ben o yurtta görev almadım. Sosyal medyada bizi linç ettiler. Kızım okula gidemiyor. 'Tacizci hoca' olarak anılıyoruz. Mahkemenin vereceği karara güveniyorum." dedi.
Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "işkence" suçundan dava açılan sanıklar hakkında suçun vasfını değiştirdi. Mahkeme, "eziyet" suçundan 3'er yıl olmak üzere U.G'ye 12 çocuğa karşı eyleminden 36 yıl, N.K'ye ise 13 çocuğa karşı eyleminden toplam 39 yıl hapis cezası verdi.
Sanıklar hakkında "takdir indirimi" uygulamayan ve hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilen heyetin kararı, oy çokluğuyla alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar N.K. ve U.G'nin "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye işkence yapmak" suçundan 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Yargılama aşamasında 14 mağdur çocuktan 9'u sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirtmişlerdi.
Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, "işkence" suçundan N.K'nin 13 kez, U.G'nin ise 12 kez cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etmişti.

Kaynak: AA
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Erzurum'da çocuklara eziyet suçundan Kur'an kursu yöneticisine 39, hizmetlisine ise 36 yıl hapis cezası Erzurum'da çocuklara eziyet suçundan Kur'an kursu yöneticisine 39, hizmetlisine ise 36 yıl hapis cezası Omanağzı köyünde depremde kopan kaya korkutuyor Omanağzı köyünde depremde kopan kaya korkutuyor Erzurum'da iki taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Erzurum'da iki taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Cumhuriyet, Erzurum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

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