- Erzurum'da çocukların "Arafalık" mutluluğu

- Erzurum'da çocukların "Arafalık" mutluluğuERZURUM - Erzurum'da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor.

- Erzurum'da çocukların "Arafalık" mutluluğu

ERZURUM - Erzurum'da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi bugün Erzurum'da çocuklar arafalık toplayarak asırlardır devam eden bu geleneği sürdürmeye devam ettiler.

Ellerindeki poşetlerle ev ev dolaşarak bayram kutlaması yapan çocuklar, şeker, fıstık, ceviz topladılar.

Çocukları karşılayan aileler, onlara hazırladıkları fındık, fıstık ve cevizlerden vererek, çocukların bayramını kutladılar.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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