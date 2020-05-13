Erzurum'da çocukların paten ve bisiklet keyfi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 65 yaş ve üstü, 0-14 ve 14-20 yaş grubundakilere sokağa çıkma iznini açıklamasının ardından bugünde 0-14 yaş grubu çocuklar sokaktaydı.

ERZURUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşım iki aydır evde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkarak oyun oynamanın keyfini yaşadılar.

Erzurum 'da çocukların paten ve bisiklet keyfi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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