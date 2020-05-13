Erzurum'da çocukların paten ve bisiklet keyfi - Son Dakika

Erzurum'da çocukların paten ve bisiklet keyfi
ERZURUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşım iki aydır evde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkarak oyun oynamanın keyfini yaşadılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü, 0-14 ve 14-20 yaş grubundakilere sokağa çıkma iznini açıklamasının ardından bugünde 0-14 yaş grubu çocuklar sokaktaydı.
Anne ve babalarıyla birlikte Erzurum'un tarihi Yakutiye meydanında paten kayıp bisiklet süren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.