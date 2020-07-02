Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı (2) - Son Dakika

BİNA YIKIMINI SOSYAL MESAFESİZ İZLEDİLER

Erzurum'da, dün akşam 5 katlı boş binanın çökmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan inceleme sonrası yandaki riskli bina için yıkım kararı verildi. Cadde üzeri olması nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı ve güvenlik bariyeri çekildi. Bina yıkılmadan önce alt katında depo olarak kullanılan iş yerindeki malzemeler boşaltıldı. Kepçe ile yıkıma başlanırken, itfaiye ekipleri de su sıktı. Yıkımı izlemek isteyen kalabalık ise alt geçidin korkuluk bölümünde oturdu. Sosyal mesafe kuralını da ihlal eden kişilerden bazıları, yıkım sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Salih TEKİN/ERZURUM,