Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Adayı Sekmen Kazandı

Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Adayı Sekmen Kazandı

2 saat önce

ERZURUM'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen, ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçildi.

Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Adayı Sekmen Kazandı, System.String[]
ERZURUM'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen, ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçildi.

Erzurum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen aldı. Sandık başına giden seçmenlerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Sekmen, üst üste ikinci kez Erzurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

1958'de Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı köyünde dünyaya gelen Mehmet Sekmen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamladı. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999'da yapılan seçimde Kartal'da ikinci kez başkan seçilen Sekmen, 22'nci ve 23'üncü Dönem İstanbul Milletvekilli olarak TBMM'de görev aldı. Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Mehmet Sekmen, AK Parti, Erzurum, Güncel
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