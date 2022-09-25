Erzurum'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı

25.09.2022 18:12
Erzurum'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla çeşitli kurumlar stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve çeşitli kurum temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürlüğü yetkilileri, standı ziyaret edenlere kurum hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin Bizzat Geçmişte Yüksek Faizi Savunurken, Şimdi O da Faizi Düşürmeye Başladı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin Bizzat Geçmişte Yüksek Faizi Savunurken, Şimdi O da Faizi Düşürmeye Başladı'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 18:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement