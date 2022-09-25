İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer , İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve çeşitli kurum temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı - Son Dakika

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