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Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

21 dakika önce

Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı Havuzbaşı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunum töreni gerçekleştiERZURUM - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni, Erzurum Valiliği, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Havuzbaşı Kent Meydanında...

Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

Havuzbaşı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunum töreni gerçekleşti

ERZURUM - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni, Erzurum Valiliği, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, çelenk sunum töreni ile başladı.

Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü kutlamaları, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreninde, Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı Kent meydanında, 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Tören Bölüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş okulların bayrak takımları, kamu - kurum ve kuruluş yöneticileri yer aldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından tören son buldu.

Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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