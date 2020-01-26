Erzurum'da curling heyecanı - Son Dakika
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Erzurum'da curling heyecanı

6 saat önce

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 1'inci Lig müsabakaları başladı.

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Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 1'inci Lig müsabakaları başladı. Oldukça çekişmeli geçen turnuva, büyük bir heyecan içinde devam ediyor.Merkez Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da düzenlenen maçlara 7 kulüpten kadın ve erkek olmak üzere toplam 14 takım katıldı. 26 Ocak'ta başlayan maçların 30 Ocak'ta sona ereceğini belirten Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, "Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelen yaklaşık 50 sporcu buzda büyük bir mücadele veriyor. Türkiye Curling Federasyonu'nun ülke genelinde 4 ligi var. Yükselme ve ikinci ligi yaptık. Bu hafta birinci lig final etabının maçlarını yapıyoruz. Şubat ayında da Süper Lig maçları olacak. Sonucunda ilk dörde girecek bütün takımların yarı final ve final maçları Nisan ayında yapılacak. Buradaki maçlara 7 kulüpten kadın ve erkek olmak üzere toplam 14 takım katıldı. İlgi büyük, buz tekniklerimizle, hakemlerimizle teknik elamanlarımızla güzel bir hazırlık yaptık. Erzurum'da yapmamızın nedeni olimpik ölçülerde tek salon burada. Ayrıca kulüplerin yüzde 80'inin Erzurum'da olması sebebiyle burada yapıyoruz. Spor tesisleri arttığı zaman Türkiye geneline yaymış olacağız. Bir maç yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Sporcular da 2,5 saat süreyle buz üzerinde mücadele ediyorlar" diye konuştu.


Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:04 Kaynak: DHA
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