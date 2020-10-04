Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı - Son Dakika

Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nde bir grup dağcı, 48 metre yükseklikteki şelaleden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş gerçekleştirdi.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nde bir grup dağcı, 48 metre yükseklikteki şelaleden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliği üyeleri, kent merkezine 87 kilometre mesafedeki Tortum Şelalesi'nde, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan'a destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Dağcılar 21 metre genişlik, 48 metre yüksekliğe sahip şelaleden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı.

Uzundere ilçesindeki Şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlar da alkışlarla dağcılara destek verdi.

TDF Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şelaleden bugüne kadar yaptıkları inişlerden en anlamlısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Emeç, şöyle konuştu:

"Kardeş ülkemiz Azerbaycan çok anlamlı ve zor bir süreçten geçiyor. Biz de yanlarında olduğumuzu belirtmek için böyle bir jest yapmak istedik. Azerbaycan ve Türkiye iki bayrak tek millet. Erzurum'dan Azerbaycanlı kardeşlerimize Dağlık Karabağ'da verdikleri mücadelede başarılar diliyoruz. Her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz."

Dağcılık antrenörü Mustafa Tekin de haklı mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan'ın arkasında olduklarını ifade ederek "Verdikleri onurlu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmalarını diliyoruz." dedi.

Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı
Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı
Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı
Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:51:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei