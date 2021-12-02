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Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü - Son Dakika

Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü

02.12.2021 20:22
Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü.

Güllüce Mahallesi'nde dün yağan karın hava sıcaklığının artması sonucu erimesi, dağdan kaya parçalarının kopmasına neden oldu.

Kopan kaya parçaları ağaçlara zarar verdikten sonra yerleşim yerine düştü. Elektrik tellerine isabet eden kaya parçaları nedeniyle mahallede enerji kesintisi yaşandı.

Kaya parçaları ayrıca küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra zarar verdi.

Mahalle sakinlerinden Önder Alkan, AA muhabirine, ahırda küçükbaş hayvanlarına yem verdikten sonra dışarı çıktığını söyledi.

Başka bir ahıra geçtiğini anlatan Alkan, "Çocuğun seslenmesiyle dışarı çıktım, baktım taş geliyor. Çocuğun düştüğünü görünce onu kurtarmak için ben de taşların içinde koşmaya başladım. Küçükbaş hayvanlarımın olduğu bu ahıra büyük zarar verdi. Burası olmasa belki de evlerimize zarar verecekti. İçeride el biçerim vardı, kayalar ona da isabet etmiş." ifadelerini kullandı.

Atilla Alkan ise yetkililerden yardım beklediklerini söyleyerek, "Yıllardır buradan taş geliyor. Ağaçlara ve evlere zarar veriyor. Yetkililere daha önce de söylenmişti ancak bir sonuç elde edilemedi. Umarım birilerine bir şey olmadan önlem alınır." diye konuştu.

Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü
Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü
Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü
Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü
Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü

Erzurum, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü - Son Dakika
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