Erzurum'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da DEAŞ operasyonu

18.04.2022 12:20
Erzurum'da DEAŞ operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu B.L isimli şahıs, Erzurum İli Aşkale İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan Suriye uyruklu B.L isimli şahıs Erzurum Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

Erzurum'da DEAŞ operasyonu

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İl Jandarma Komutanlığı, Erzurum, Suriye, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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