Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Depo Yangını

Erzurum'da Depo Yangını

1 saat önce

Erzurum'da bir çay firmasına ait depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Erzurum'da bir çay firmasına ait depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen depo görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Deponun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremeyen ekipler, iş makinesi yardımıyla duvarın bazı bölümlerini yıkarak yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yoğun kar yağışı altında yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Depoda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:59 Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel
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