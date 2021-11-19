Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Köprüköy Yolu'nun kapandığı... - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Köprüköy Yolu'nun kapandığı bilgisi ulaştı. Bu bilgi sonrası Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, acil koduyla bölgeye yönlendirildi. Deprem sonucu heyelan nedeniyle kapanan yol, ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.