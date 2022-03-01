Erzurum'da "Depremi Unutmayalım" semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da "Depremi Unutmayalım" semineri gerçekleştirildi

01.03.2022 14:20
Erzurum'da "Depremi Unutmayalım" semineri gerçekleştirildi

Erzurum'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, "Depremi Unutmayalım" konulu seminer düzenlendi.

Erzurum'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, "Depremi Unutmayalım" konulu seminer düzenlendi.

İbrahim Erkal Dadaş ve Kültür Sanat Merkezi'nde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de irili ufaklı depremlerin yaşandığını hatırlattı.

Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenlerden bahseden Memiş, şöyle konuştu:

"Deprem öncesinde seminerler, tatbikatlar farkındalıklar oluşturmamız lazım. Deprem sırasında özellikle bütün yöneticilerin, çok sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü vatandaş panik halinde oluyor. İşte liderlik ve yöneticilik orada belli oluyor. Kriz anında sabırlı olacaksınız, vatandaşa daha sakin davranacaksınız. Hele ki deprem ve doğal afet anında adeta bir derviş sabrı göstereceksiniz. Devlet olarak afet anında tasarrufla uğraşmayacaksınız çünkü vatandaşın devlete en fazla ihtiyacı olduğu an o an. Biz Anadolu'da yaşayan insanlar olarak aslında krizlere alışkın bir toplumuz ve bu krizler de güçlü bir duruş sergilemekteyiz ama devlet olarak bize düşen vatandaşın can, mal, namus ve sağlığını korumak ve kollamaktır."

"Süratle binalarımızda, yapı envanterimizde dönüşüm gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve doğal afetlere karşı büyük sorunlar yaşandığını söyledi.

Geçen yıl yangın, sel ve deprem gibi birçok olayla karşı karşıya kalındığına işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce yapı envanterimizin uygun olmadığını ve yaklaşık 40 yıllık yapıların ömrünü tamamladığını görüyoruz. Yapılan araştırmalar sonucu Erzurum da dahil olmak üzere ülkemizdeki birçok ilimizin birinci deprem kuşağında olduğu belirlendi. Bunun için süratle binalarımızda yapı envanterimizde dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bu görev, başta sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü binalar yapmak üzere uzman akademisyenlerimize düşüyor. Aklın yolu bir. Bugün medeni ve gelişmiş dediğimiz ülkelerdeki beşeri yapı bizden farklı değil. Türkiye çok kısa bir sürede önemli aşamalar kaydetti. Adamlar yaklaşık 150 yıl öncesinde kadastro yapmışlar ama biz maalesef 2000'den sonra zorlayarak bunu gerçekleştirdik. Eksikliklerimiz ve hatalarımız var ve bunları gidermemiz, bütün bilgi ve becerimizi ortaya koymamız gerekiyor."

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da Türkiye'de son yıllarda doğal felaket sonrası mağdurlara çok hızlı şekilde müdahale edildiğini anlattı.

Doğal felaketler öncesinde alınan tedbirler noktasında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıldığını belirten Çakmak, "Doğal felaketler öncesinde sorumlulukları yerine getirdiğimizde, tedbirler alındığında aslında doğal felaket olduktan sonra can kaybı gibi olayların rahatlıkla azalabileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Protokol tarafından deprem alanında çalışmalar yapan akademisyenlere plaket verilen seminer, öğretim görevlilerinin sunumlarıyla devam etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Erzurum'da Depremi Unutmayalım semineri gerçekleştirildi
Erzurum'da Depremi Unutmayalım semineri gerçekleştirildi
Erzurum'da Depremi Unutmayalım semineri gerçekleştirildi
Erzurum'da Depremi Unutmayalım semineri gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor Sincan Belediyesinden afet eğitimi seferberliği Sincan Belediyesinden afet eğitimi seferberliği

Erzurum, Türkiye, Deprem, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Depremi Unutmayalım' semineri gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:55:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Depremi Unutmayalım" semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement