Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı

30.05.2022 15:52

Erzurum'da cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Erzurum'da cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Erzincan yönüne giden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 55 AA 979 plakalı cam yüklü tır, Erzurum-Erzincan kara yolunda kontrolden çıkıp devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın dorsesinden çevreye dağılan cam parçaları ise Karayolları ekiplerince temizlendi.

Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi Seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement