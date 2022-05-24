Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

24.05.2022 20:19

Erzurum'da mesire alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erzurum'da mesire alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Dumlu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İbrahim Şentürk'ün (26) kullandığı 27 FC 256 plakalı otomobil, Palandöken Kayak Merkezi'nden şehir merkezine inerken kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak mesire alanına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, araçtan dışarı savrulan Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Olay yerine gelen Şentürk'ün arkadaşlarını komutanları teselli etti.

Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

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