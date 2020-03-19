Erzurum'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentte başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, havalimanı, otogar, alışveriş merkezleri ve iş merkezleri başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında 15 ayrı grup halinde ilaçlama işlemi yapıyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin başında koruma ve korunma olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda kent genelinde seferberlik başlattıklarını aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tam teçhizatlı olarak şehrin dört bir yanında gün boyu aralıksız çalışıyor. İş yerleri, mağazalar, ve alışveriş merkezlerini ilaçlayarak koruma kalkanı oluşturduk. Koronavirüs dolaşımı noktasında en büyük riski ulaşım hizmetleri teşkil ediyor. Otobüs durakları ve insanlarımızın bekleme yaptığı alanları da ilaçlıyoruz. Yine otogar ve havalimanında dezenfeksiyon uyguluyoruz. Yazıhaneler, bekleme alanları ve peronları sürekli ilaçlıyor, buraları risk alanı olmaktan çıkartıyoruz. Süreci inşallah birlikte atlatacak ve tedbirlerimizi kesinlikle elden bırakmayacağız."