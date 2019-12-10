Erzurum'da, teknoloji desteğiyle belediyecilik hizmetlerinde verimliliğin arttırılması ve bu alanda projelerin üretilmesinin amaçlandığı "Dijital Belediyecilik" çalıştayı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi ile Aziziye Belediyesi işbirliğinde Aziziye ilçesindeki bir otelde gerçekleşen programda, dijital dönüşüm çalışmaları yürüten belediyelerin hizmetlerine yönelik teknoloji fikirlerinin üretilmesi, etki alanı, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği görüşüldü.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalıştayda yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'deki tüm alanlarda dijital gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde büyük ivme kazandığına işaret eden Çomaklı, "Üniversitelerin asıl misyonunu araştırma yapmaktır. Bizim için en değerli hoca, bilgisini en fazla faydaya dönüştürebilendir. Türkiye'nin en yetkin öğretim görevlileri ile çalışıyoruz ve bu bizim için ayrı bur gurur teşkil ediyor. Bu çalıştaydan önemli karar ve uygulamaların çıkacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar her alanda hizmet sunduğundan bahsetti.

Geçmişten günümüze kadar belediyelerin halkın yaşamında büyük önem arz ettiğini ifade eden Orhan, "Hemen herkesin mutlaka belediyecilik hizmetleri ile haşır neşir olmuştur. Göreve geldiğimizde, bazı yeniliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğu fark edildi. Yaptığımız bu çalıştayın neticesinde çıkacak sonuçlar ile ilçemizin, Erzurum nezdinde proje yansıması olacaktır." ifadelerini kullandı.

Orhan, başkanlığa geldiklerinde vergi tahsilatı yapılacak sistemin olmadığını dile getirerek, yaptıkları dijital dönüşüm çerçevesinde kurdukları sistemle vergi tahsilatının yüzde 40 arttığını anlattı.

Proje taslağı oluşturma ve grup çalışmalarının yapıldığı çalıştaya, üniversitenin mühendislik, çevre, mimarlık, işletme, sosyal hizmet, eğitim, iletişim ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi birçok alandan 25 akademisyen ile Aziziye Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan 10 uygulayıcı katıldı.