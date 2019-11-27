Son Dakika Haberleri: Erzurum'da dini nikahlı eşine cinsel saldırıda bulunan sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi
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Erzurum'da dini nikahlı eşine cinsel saldırıda bulunan sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi

7 saat önce

Erzurum'da, dini nikahlı eşine evine balkonundan girerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Erzurum'da dini nikahlı eşine cinsel saldırıda bulunan sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Erzurum'da, dini nikahlı eşine evine balkonundan girerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki S.D. ile sanık avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık S.T. ise duruşmaya gelmedi.

S.D, ifadesinde dini nikahlı olduğu S.T'nin rızası olmadan evine girip kendisine tecavüz ettiğini ve gitmesini istemesine rağmen evinden gitmediğini belirterek, çocuklarının hatırı için sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.T'nin olay günü balkonundan tırmanarak evine geldiği S.D. ile rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiğini, S.D'nin evden gitmesine zorla ve tehditle engel olduğunu anlatarak, sanığın "Nitelikli cinsel saldırı", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık S.T'yi "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı.

Heyet toplam 14 yıl 2 ay hapse mahkum ettiği S.T. hakkında hükümle birlikte tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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