Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Doğa Temalı Resim Sergisi

Erzurum'da Doğa Temalı Resim Sergisi

50 dakika önce

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) içinde tabiat temalı 37 farklı resimden oluşan sergi düzenlendi.

Erzurum'da Doğa Temalı Resim Sergisi, System.String[]
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) içinde tabiat temalı 37 farklı resimden oluşan sergi düzenlendi.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fuaye Alanında düzenlenen sergide amatör ressamlar Adem Çetin ve Türkan Ötemur'a ait 37 resim katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ressam Çetin, serginin doğa temalı olduğunu belirterek sergideki resimleri katılımcılarla paylaşmak istediklerini ve bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sergide resimleri bulunan diğer ressam Türkan Öztemur ise Merkez Bankası Erzurum Şubesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını, bunun yanında resimle hobi olarak ilgilenmeye başladığını ifade etti.

"Amacım bir sanatla ilgileniyor olmaktı" diyen Öztemur, resmin çok güzel bir hobi olduğuna değinerek, "Benim için önemli olan fırça darbeleri, renk ve ışık" ifadelerini kullandı.

Karma resim sergisi ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fuaye Alanında 11 Ocaka kadar ilgililere açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:28:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Doğa Temalı Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]