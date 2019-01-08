Erzurum'da Doğa Temalı Resim Sergisi

Erzurum Teknik Üniversitesi
'nde (ETÜ) içinde tabiat temalı 37 farklı resimden oluşan sergi düzenlendi.
ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fuaye Alanında düzenlenen sergide amatör ressamlar Adem Çetin
ve Türkan Ötemur'a ait 37 resim katılımcıların beğenisine sunuldu.
Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ressam Çetin, serginin doğa temalı olduğunu belirterek sergideki resimleri katılımcılarla paylaşmak istediklerini ve bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Sergide resimleri bulunan diğer ressam Türkan Öztemur ise Merkez Bankası
Erzurum Şubesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını, bunun yanında resimle hobi olarak ilgilenmeye başladığını ifade etti.
"Amacım bir sanatla ilgileniyor olmaktı" diyen Öztemur, resmin çok güzel bir hobi olduğuna değinerek, "Benim için önemli olan fırça darbeleri, renk ve ışık" ifadelerini kullandı.
Karma resim sergisi ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fuaye Alanında 11 Ocaka kadar ilgililere açık olacak.