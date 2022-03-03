Erzurum'da "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı gerçekleşti.

Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Esringü'nün yaptığı projenin tanıtım toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak toplumsal duyarlılık projelerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Toplumsal duyarlılık projelerinde 2019 yılında yapılan 475 projeyle Atatürk Üniversitesinin Türkiye genelinde birinci olduğunu belirten Özer, salgın nedeniyle projelere bir süre ara verdiklerini aktardı.

Özer, 2021 yılında yaptıkları 1200'ün üzerinde projeyle de yine ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Aslıhan Esringü ise projeye salgın nedeniyle bir süre ara verdiklerini ve 14 Şubat itibarıyla proje faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Projenin hedef kitlesinin Nenehatun Çocuk Evleri Sitesinde bulunan 7-12 yaş aralığındaki 25 çocuktan oluştuğunu belirten Esringü,"Projeyle hedef kitledeki çocuklara doğayı sevdirici oyunlar oynatarak, çeşitli eğitimler verip çevrenin korunması, çevre dostu davranışların geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.