Erzurum'da "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı yapıldı

03.03.2022 16:37
Erzurum'da "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı yapıldı

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı gerçekleşti.

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı gerçekleşti.

Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Esringü'nün yaptığı projenin tanıtım toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak toplumsal duyarlılık projelerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Toplumsal duyarlılık projelerinde 2019 yılında yapılan 475 projeyle Atatürk Üniversitesinin Türkiye genelinde birinci olduğunu belirten Özer, salgın nedeniyle projelere bir süre ara verdiklerini aktardı.

Özer, 2021 yılında yaptıkları 1200'ün üzerinde projeyle de yine ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Aslıhan Esringü ise projeye salgın nedeniyle bir süre ara verdiklerini ve 14 Şubat itibarıyla proje faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Projenin hedef kitlesinin Nenehatun Çocuk Evleri Sitesinde bulunan 7-12 yaş aralığındaki 25 çocuktan oluştuğunu belirten Esringü,"Projeyle hedef kitledeki çocuklara doğayı sevdirici oyunlar oynatarak, çeşitli eğitimler verip çevrenin korunması, çevre dostu davranışların geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Meşaleler yıldız için yandı Meşaleler yıldız için yandı Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, gençlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Doğaya Açılan Minik Eller Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement