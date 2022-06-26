Son dakika haber: Doktor evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Doktor evinde ölü bulundu

26.06.2022 14:07

Son dakika habere göre Doktor evinde ölü bulundu Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur evinde ölü bulundu.

Doktor evinde ölü bulundu

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, olay Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur kapıyı açmayınca şüphelenen komşuları çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Yerde Timur'un hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürülen Timur'un yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Timur'un cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu Son dakika haberleri | Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu Son Dakika | Genç iş insanı evinde ölü bulundu Son Dakika | Genç iş insanı evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Doktor evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Doktor evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement