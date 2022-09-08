Doktor ve kadınlar meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsalda mesaide - Son Dakika
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Doktor ve kadınlar meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsalda mesaide

08.09.2022 12:16

Erzurum'da doktor ve kadınlardan oluşan bir grup, meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsal mahallelerde mesai yapıyor.

Erzurum'da doktor ve kadınlardan oluşan bir grup, meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsal mahallelerde mesai yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin, meme kanseri ve bu hastalıkta erken tanıya dikkati çekmek amacıyla hastaneye gidemeyen kırsaldaki kadınlara ulaşmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda irtibata geçtikleri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ile kırsala giden kadınlar, hemcinslerine meme kanserinde erken tanının önemini anlatıyor.

Son olarak kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Tortum ilçesinin Pehlivanlı Mahallesi ile çeşitli beldelere giden grup, cami hoparlöründen anons yaptırarak köydeki kadınları uygun bir yerde topladı.

"Erkan tanı" konusunda bilinçlendirilen kadınlar, daha sonra mobil sağlık aracında muayene edildi, kanser taramasından geçirildi.

Bazı kadınlar hastaneye yönlendirildi

Programda yaklaşık 50 kadın muayene edildi, bazı kadınlar ise ileri tetkik için hastaneye yönlendirildi.

Ayrıca kadınlar eğitim alırken, çocukları da palyaçolar eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Prof. Dr. Akçay, AA muhabirine, kadınlara, kendilerini muayene etme yöntemlerini öğretip onları kanser hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

Erken tanı ile kadınların tedavilerinin kolaylaştığını ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Bu toplantılarla 40 yaşından sonra her kadın yılda 1 defa mamografi çekilmesi gerektiğini öğreniyor. Çok erken tanılarımız var, yani kanser hiç ele gelmeden, şişlik yapmadan mamografiyle çok çok erken dönemde tanı koyulan hasta oranları artıyor. Kadınlardaki kanserlerin yüzde 30'nu yani 3'te birini meme kanseri oluşturuyor. Dünyada 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen kadınlarımızın meme kanserinden kurtulma şansı var."

"Her yıl 17 ila 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor"

Dünyada her yıl 1 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğunu, Türkiye'de ise bu sayının her yıl 17 ila 25 bin şeklinde görüldüğünü aktaran Akçay, "Ölüm oranları açısından ise akciğer kanserinden sonra meme kanseri ikinci sırada. 20 yaşından sonra her kadının adet döneminin bitimindeki günlerde memelerini muayene etmelerini, 20-40 yaş arası 3 yılda 1, 40 yaşından sonra ise her yıl meme muayenesi ve mamografi öneriyoruz." diye konuştu.

Akçay, kadınların memelerinde sertlik, meme başının içeri çekilmesi, meme başı akıntısı gibi durumlarda mutlaka genel cerraha başvurmalarını istedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ise hizmeti kadınların ayaklarına götürdüklerini belirterek, "Meme kanseri günümüzdeki en büyük problem, o nedenle hastaneye gidemeyen hanımlara özenle muayene ve erken tanı imkanı sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Sekmen başkanımıza ve Müfide hocamıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mobil araçta muayene ve taraması yapılan kadınlardan Ayşe Yalçın da meme kanserine yönelik gerekli bilgiyi edindiklerini ifade ederek, hizmeti ayaklarına kadar getirenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor ve kadınlar meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsalda mesaide - Son Dakika

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