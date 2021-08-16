ERZURUM'DA DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

METEOROLOJİ'nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı. Cadde ve sokaklar göle dönerken,sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ise kent merkezini beyaza bürüdü.

Bugün saat 20.30 sıralarında Erzurum kent merkezinde başlayan ve giderek hızını artıran dolu yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Yaklaşık 15 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar kartopu oynadı bazıları da parklarda adını yazarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kışın olduğu gibi yazın da adını doluya yazan Lokman Toptaş, Yazın ortasında yağan dolu korkuttu. Her taraf beyaza büründü. Kışın kara adımızı yazdığımız gibi yazında doluya yazdık diye konuştu. Kent merkezindeki alt geçitlerin su ile dolması nedeniyle trafik akışı önemli ölçüde aksadı. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı.

AŞAĞI YENİCE MLAHALESİNDE 5 EV KISMEN YIKILDI

Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu ve sağanak yağış ardından su taşkınlarının yaşandığı merkez Aziziye ilçesine bağlı 35 hane, 250 nüfuslu kırsal Aşağı Yenice Mahallesinde ilk belirlemelere göre 5 ev kısmen yıkıldı, 15 ahır zarar gördü. Muhtar Murat Arda, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirterek, dere yatağına kurulan yerleşim yerinin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köyde hayvanlara verecek tonlarca otun sel sularının getirdiği çamurun altında kaldığını söyleyen muhtar Arda, Her sağanak yağış yağdığında mahallemiz selden büyük zarar görüyor. 5 ev kısmen yıkıldı, 15 ahırda ise büyük hasar var. Tonlarca otumuz sel sularına kapılarak gideren kalanlarda çamura gömüldü. Tek sevincimiz kimsenin burnu dahi kanamadı. Türkiye'nin dört bir tarafından afetler var. Şükürler olsun ki biz ucuz atlattık diye konuştu.