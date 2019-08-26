Erzurum'da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu

Erzurum'da etkili olan doluyla karışık sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı etkisini gösterdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.



Yaklaşık 20 dakika doluyla karışık sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum'da cadde ve sokaklar sel sularıyla kapandı.



Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Oltu'nun Halitpaşa mahallesinde yağan dolu kısa sürede sele dönüştü. Yağan yağmurun etkisiyle Sitare dağından gelen sel suları sokakları tahrip etti. Yağmur yağışı sonrası Oltu Belediyesi ekipleri iş makinası ile temizlik çalışmalarına başladı.



Mahalle sakinleri, "Her yağmur yağdığında korkuyoruz evlerimizi su basacak diye. Yetkililer bizim mahalleye bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dediler.



Oltu Halit Paşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, "Sağanak yağmur sonrası sokaklarımız tahrip oldu. Şuan Oltu Belediyesi kepçesi çalışıyor fakat bu böyle olmaz her zaman yağan yağmur evlerimize doluyor. Bu sorunumuza kalıcı bir çözüm istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM