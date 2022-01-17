Erzurum'da donan araçlar çalıştırılamadı - Son Dakika

Erzurum'da donan araçlar çalıştırılamadı

ERZURUM Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok araç dondu.

Horasan adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eksi 27'yi gördüğü ilçede vatandaşların üzerine gece battaniye ve kilim örttüğü araçlar sabah yine de donarak çalışmazken, Aras Nehri de kısmen dondu.

Horasan da çok sayıda araç soğuktan çalışmadı, donan araçlar akü takviyesine rağmen çalıştırılamadı. Uluslar arası geçiş noktası olan Erzurum'un Horasan ilçesinde TIR'ların yakıt depoları soğuktan dondu. Sürücüler, araçlarını çalıştırabilmek için uzun süre çabaladı.