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Erzurum'da donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorluklar yaşanıyor - Son Dakika

Erzurum'da donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorluklar yaşanıyor

Erzurum'da kış aylarında donan toprak nedeniyle mezar kazma işlemleri zorlaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açtı.

22.11.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:50
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Kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşandığı Erzurum'da, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı.

Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı

SICAKLIK EKSİ 20 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, toprağın donması nedeniyle oldukça zorlaşan mezar kazma işlemi, sonbahar mevsiminde kış hazırlıkları kapsamında yapılıyor.

Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı

600 MEZAR YERİ AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makinesi desteğiyle 600 mezar yeri açtı.

Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı

MEZAR YERLERİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Belediye personelinin de görev yaptığı çalışmalarda, karla kaplı mezarlıklar ile yeni açılan mezar yerleri dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı
Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Erzurum'da donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorluklar yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorluklar yaşanıyor - Son Dakika
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