ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ - Son Dakika
Üye Girişi

ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ

25.05.2022 11:19

TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak da adlandırılan cirite kadınlar da ilgi gösteriyor.

TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak da adlandırılan cirite kadınlar da ilgi gösteriyor. Kadın hakemlerin de görev yaptığı cirit müsabakalarına ilgi günden güne artıyor. Cirit, yaz-kış demeden her mevsim oynanıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında kadın hakemlerin yönettiği gösteri maçında dört nala sürdükleri at üstünde eliyle fırlattığı sopayı rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olan cirit, her mevsim oynanıyor. Son yıllarda özellikle kadınların ilgi gösterdiği cirit müsabakalarında kadın hakemler de görev alıyor. İzleyiciler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor.

Bu yıl cirit hakemliği kursuna katıldığını ve kazanarak maç yönetmeye başladığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Asena Semanur Akpınar, Çocukluğumdan beri atlara karşı ilgim vardı. Üniversite 1'inci sınıfta da cirit liginin olduğunu öğrendim. Atlara olan sevgimden dolayı hakemlik kurslarına katıldım ve kazandım. Yapılan hazırlık maçlarında görev alarak biz de kendimizi geliştiriyoruz diye konuştu.

Maçları izlemek için arkadaşı ile cirit sahasına geldiğini söyleyen ve Erzurum'un Pasinler ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Nazife Dalyan, Erzurum ilk görev yerim. İzmirliyim ve orada at binerdim. Cirit maçlarını hep merak ediyordum. İlk kez cirit maçı izleyeceğim ve çok heyecanlıyım. Kadın izleyici sayısı da çok fazla. Bundan böyle sık sık izlemeye gelebilirim dedi.

Bu hafta sonu cirit liginin başlayacağını ve elemelerin yapılacağını söyleyen Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi Bahri Ünal, tüm sporseverleri cirit maçlarına beklediklerini söyledi. Dört haftalık hakem kurslarını da tamamlayarak liglere hazır olduklarını belirten Ünal şunları kaydetti

Pandemi nedeniyle 2 yıldan sonra cirit maçları yeniden başlıyor. Nasip olursa elemeler başlayacak. 20 kulübün yer alacağı cirit ligi 28 Mayıs'ta başlıyor. Bizi en mutlu eden şeylerden biri de tribünde ki seyircilerin fazla olması ve kadınlarında ilgi göstermesi. Cirit müsabakalarını köyden gelenler izliyordu. Ama şimdi popüler hale gelmiş durumdayız. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz. Cirit liginin başladığı tarihlerde futbol maçları olmayacak. Erzurumspor'un tüm taraftarlarını maçlara davet ediyoruz. Biz de maç izlemek ücretsiz.

ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ
ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ

YORUMLAR
500
Çin'in Süt Ürünleri Üretimi İlk Dört Ayda Yükseldi Çin'in Süt Ürünleri Üretimi İlk Dört Ayda Yükseldi Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:17:08. #1.12#
SON DAKİKA: ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DÖRT NALA CİRİT KEYFİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement