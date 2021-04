Erzurum'da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Erzurum'da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı

ERZURUM - Erzurum'da sahibinin elinden kaçan at, trafiği birbirine kattı. Arkasındaki araba ile trafikte dörtnala koşan at, bir çok arabaya zarar verdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan at arkasında ki arabayla trafiği altüst etti. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Gürcükapı Caddesi'ne kadar dört nala koşan at trafikte araçlara çarparak maddi hasar verdi. O anları cep telefonu ile kaydeden Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş tarafından dört nala koşan at, Demirciler Mahallesi'nde önünü kesilerek durduruldu. Atı bir yere bağlayan Toptaş, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri atın sahibine ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi.

Belediye görevlileri tarafından at arabadan çözülerek merkeze götürüldü.