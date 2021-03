Erzurum'da down sendromlu çocukların yüzü pastalı sürprizle güldü - Son Dakika

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Kardeşlikte engel yok" sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklara pastalı sürpriz yapıldı.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Sosyal Hizmetler Merkezi ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi yetkili ve öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında,"Kardeşlikte engel yok" sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Proje kapsamında kentteki bazı down sedromlu çocuklar ile aileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında Palandöken Sosyal Hizmetler Merkezine davet edildi.

Merkeze gelen down sendromlu çocuklar, lise öğrencileri ve kurum yetkililerini pasta ile karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Alkışlar eşliğinde ailelerin yardımıyla pastayı kesen çocuklara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü Vasip Elbil, çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik sonrası İlbaş, bazı down sedromlu çocuklar ile telefonla videolu görüşme yaparak Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı.

İlbaş, AA muhabirine, bu haftanın Down Sendromlular Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Her 800 çocuktan birinin down sendromlu olabildiğini ifade eden İlbaş, " Türkiye'de yaklaşık 70 bin çocuğumuz down sendromlu. Sosyal Hizmet Merkezimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ortaklaşa güzel bir etkinlikle down sendromlu çocuklarımızı sevindirme ve sürpriz yapmak istedi. Bu çocuklarımız çok duygusal ve aileleri de özel insanlar." dedi.

İlbaş, tüm çocukların gözlerinden öptüğünü belirterek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü ve haftasını kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu da Nevzat Karabağ Anadolu Lisesince hazırlanan "Kardeşllikte engel yok" projesi kapsamında etkinliğin gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "21 Mart Down Sedromu Farkındalık Günü dolayısıyla çocukları ziyaret edip onlara moral ve motivasyon vermek istedik. Bunlar örgün eğitim gören çocuklarımız, oldukça bilgi ve duygu yüklü insanlar. Bu güzel günlerinde çocuklarımızın yanında yer aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.