Erzurum'da drone desteğiyle trafik denetimi - Son Dakika
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Erzurum'da drone desteğiyle trafik denetimi

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

Erzurum'da drone desteğiyle trafik denetimi, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe girişinde drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, ışık ihlali ve hatalı sollama yapan, eksik belgesi bulunan, emniyet kemeri takmayan ya da araç kullanırken telefonla konuşan sürücülere yönelik işlem yapıldı.

"Rimel" isimli özel eğitimli köpeğin de katıldığı denetimde, otobüsler ve diğer araçların bagajlarında arama yapıldı.

Uygulamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de büyükbaş hayvan sevkiyatı yapan araçları inceledi.

Araçlardaki hayvanların veteriner sağlık raporu veya pasaportu kontrol edilip belgeleri eksik olan sürücü ya da besicilere idari para cezası kesildi.

Jandarma, Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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