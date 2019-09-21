Son Dakika Haberleri: Erzurum'da düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzurum'da düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı

48 dakika önce

Erzurum'da düğün konvoyunda diğer araçları sollamaya çalışan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı.

Erzurum'da düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Erzurum'da düğün konvoyunda diğer araçları sollamaya çalışan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaçoban ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erenler Mahallesinden Hınıs istikametine ilerleyen düğün konvoyundaki hafif ticari araç, önündeki araçları sollamaya çalışırken karşı şeritten gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada hafif ticari aracın arkasından gelen düğün konvoyundaki bir başka araç da hafif ticari araca arkadan çarptı.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 9 kişinin tedavileri devam ederken, 1 çocuğun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğünde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 22:57:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]