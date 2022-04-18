Erzurum'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
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Erzurum'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

18.04.2022 20:52
Erzurum'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

Erzurum'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Erzurum'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İHH Erzurum İnsani Yardım Derneği tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen programa yetim çocuklar ve yakınları katıldı.

Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından oruçlarını açtı.

Programa katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, devletin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Sosyal devlet anlayışının bunu gerektirdiğini belirten Memiş, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı imkanlar ölçüsünde Erzurum'un hizmeti ve emrindeyiz. Devletin Erzurum'a her yıl 500 milyon lira doğrudan katkısı oluyor." dedi.

Memiş, kendilerine tanınan imkanlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade ederek, "Biz imkanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Devletin asli görevi ama her zaman da yetişemeyebiliyoruz. Bu noktada İHH, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi çok güzel hizmetler yapan STK'lar imdadımıza yetişiyor. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

İHH'nın yurt içi yurt dışında çok güzel işler yaptığını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Ben bunlara şahidim ve güzel hizmetlerinden ötürü emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanoğlu her zaman annesi ve babasıyla hayatına devam edemeyebiliyor. Bazılarımız çok erken bazılarımız da çok genç yaşta bu durumla karşılaşıyor ama er ya da geç karşılaşıyor. Allah'ın emri her nefis ölümü tadıyor. Önemli olan siz çocuklarımıza yeteri kadar sahip çıkalım. Devlet ve toplum olarak sahip çıkmak bizim en büyük amacımız. Sizi çok seviyorum Allah hepinize başarılar versin."

Konuşmanın ardından katılımcılara İHH'nın yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyetler hakkında sinevizyon gösterisi yapıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Mevla, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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