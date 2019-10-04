Erzurum'da 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği yapıldı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen, 'Dünya Yürüyüş Günü' Yıldızkent TOKİ Okulunda yapılan etkinlikle kutlandı.



Etkinlikte açıklamalarda bulunan Erzurum Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir, "Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite (şişmanlık), kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Obezitenin en önemli nedeni harcanan enerjiden daha fazla enerji alınmasıdır. Obez olmamak için fiziksel aktivitenin artırılması yani alınan enerjinin harcanması da son derece önemlidir. O nedenle diyet tedavisi mutlaka egzersizle beraber yapılmalıdır. Obez çocukların ailelerinde de fiziksel aktivitenin, enerji tüketiminin az olduğu görülmüştür. Bu nedenle fiziksel aktivitenin arttırılması tüm aile bireyleri için önerilir. Günlük egzersiz süremiz en az 30 dakika olmalıdır. Yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme, evde aerobik, yapılabilecek egzersiz türleridir. Çocuğun obezite tedavisinde başarılı olabilmesi için gerek yeme şeklini gerekse fiziksel aktivitelerini bir davranış biçimi ve hayat tarzı haline getirmesi gerekmektedir. Fiziksel aktivitenizi arttırmak için yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilirsiniz ve asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz. Size en yakın yürüyüş yollarından faydalanabilirsiniz. Tek başına yürüyüş yapmaktan hoşlanmıyorsanız arkadaşlarınızla yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz. Yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz" dedi. - ERZURUM