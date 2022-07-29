8 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 5 İRANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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8 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 5 İRANLI TUTUKLANDI

29.07.2022 09:34

ERZURUM'da durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Eris' ile yapılan aramada; 8 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram safran ele geçirildi.

ERZURUM'da durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Eris' ile yapılan aramada; 8 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram safran ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolunda İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Eris', bagaj bölümündeki naylon rulolara tepki verince bu bölgede yapılan aramada; 78 ayrı parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi. Uyuşturucu ile safrana el koyan ekipler, İran uyruklu Akbar J., Shapour Eıvazpour S., Afshın Z., Ali E. ve Khalıl M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Narkotik, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 5 İRANLI TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 5 İRANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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