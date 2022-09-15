İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı

15.09.2022 10:34
İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, vücutlarından 6 kilo 955 gram ağırlığında 683 kapsül uyuşturucu çıkan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, vücutlarından 6 kilo 955 gram ağırlığında 683 kapsül uyuşturucu çıkan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu nakli yapan kişi ve araçlara yönelik çalışmaları kapsamında Erzurum-Erzincan kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Bu çerçevede bir otomobilde durumlarından şüphelenilen ve araçlarında yapılan aramada çantalarından "tokluk hissi veren" ve "bağırsak temizleyici" ilaçlar çıkan İran uyruklu Mehdı B, Mılad F. ve Sıraus G. gözaltına alınarak hastaneye götürüldü.

Çekilen röntgen filmlerinde şüphelilerin vücutlarında 62 kapsül eroin ve 210 kapsül afyon sakızı olduğu tespit edildi.

İç organlarının her tarafına yayıldığı belirlendi

Röntgen çekimlerinde uyuşturucu kapsüllerinin şüphelilerin neredeyse iç organlarının her tarafına yayıldığı belirlendi.

Doktor ve polis, vücutta tek seferde bu kadar yüklü miktarda uyuşturucu görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Gözetim altına alınan ve röntgenleri çekilen şüphelilerin vücudundan parça parça "dışkılama" yöntemi ile uyuşturucular çıkarıldı.

Zanlıların hastanedeki işlemleri sürerken Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerinde, benzeri yöntemle yine aynı güzergahtan uyuşturucu götürüleceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, koltukta oturma şekilleri ile hal ve hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu Masoud T. ve Soleman O. gözaltına alınıp hastaneye götürüldü.

Vücuda uyuşturucu sokma yöntemi şaşırttı

Yapılan kontrollerde ve röntgen çekimlerinde, şüphelilerin vücutlarından 411 kapsül afyon sakızı olduğu belirlendi.

İlk operasyonda ve ikinci operasyonda yakalanan zanlıların, uyuşturucuları bugüne kadar rastlanılmayan "kolonoskopi" yöntemiyle vücutlarına soktukları değerlendirildi.

Şüpheliler hastane kontrollerinde ise vücutlarına uyuşturucunun baygınken konulduğunu ve ne kadar miktarda uyuşturucunun vücutlarına doldurulduğunu bilmediklerini iddia etti.

Doktor nezaretinde 5 gün süren "dışkılama" yöntemiyle vücutlarından 6 kilo 955 gram ağırlığında 683 kapsül uyuşturucu çıkartılan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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