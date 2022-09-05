Erzurum'daki tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'daki tatbikat gerçeği aratmadı

05.09.2022 18:24
Erzurum'daki tatbikat gerçeği aratmadı

Erzurum'da düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzurum'da düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzurum Şehir Hastanesi 2022 HAP (Hastane Afet Planı) tatbikatı yapıldı. Yaklaşık 2 aydır masa başında planlaması yapılan Hastane Afet Planı (HAP) bugün gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye, ambulans ve hastane çalışanları katıldı.

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği enfeksiyon hastalıkları yoğun bakımında oksijen tüpünde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Durum AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye ekipler sevk edilirken, öncelikle hastaların tahliye işlemleri yapıldı.

Tatbikatta yangın alanındaki yoğun bakımdan alınan hastaların bazıları diğer bölümlerdeki yoğun bakımlara sevk edilirken, bir kısmı da itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilerek KBRN bölümüne sevk edildi.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, "Yaklaşık 2 ay öncesine kadar masa başı hastane acil afet planlama tatbikatı gerçekleştirdik, masa başında bütün birimlerimiz il genelinde valilik denetimi altında İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, 112 ve İtfaiye birimlerimizle birlikte masa başı tatbikatımızı geçekleştirmede başarıya ulaştık. Daha sonrasında bunu sahada planlayarak bugün itibariyle gerçekleştirdik. AFAD, 112, İtfaiye ve Erzurum Şehir Hastanesi ekipleri olarak hastanemizde enfeksiyon yoğun bakım 6'da oksijen gazı sıkışmasına bağlı olarak çıkan yangın nedeniyle oradaki yatan hastalarımızın ve çalışan personelimizin bir başka alana transferlerini gerçekleştirdik. Bu tatbikatımızda eksiklerimizi gördük, eksiklerimizi en kısa süre içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Öte yandan, hastanedeki tatbikat nefesleri keserken, ekiplerin muhtemel durumlara karşı hazırlıklı oldukları gözlendi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası
Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'daki tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:27:46. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'daki tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement