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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.09.2021 15:54
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce alınan arama kararı doğrultusunda Aziziye ilçesindeki araçta ve 3 şüphelinin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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