Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce alınan arama kararı doğrultusunda Aziziye ilçesindeki araçta ve 3 şüphelinin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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