Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Oltu İlçe Başkanlığınca, harekatta görevli Mehmetçik'e destek olmak ve şehitleri anmak için düzenlenen etkinliğe katılan bir grup üniversite öğrencisi, ilçedeki öğrenci yurdu binası önünde toplandı.

Açtıkları dev Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler İdlib'te şehit olan Türk askerlerini, tek tek isimlerini okuyup topluca "burada" diyerek andı.

Öğrenciler daha sonra şehitler için dua okuyup dağıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi

Son Dakika Haberleri
16:32 Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti
16:32 Kahramanmaraş'ta yetim çocuklara tarih bilinci ve eğlence etkinliği
16:32 İslahiye'de gıda denetimi
16:32 Öğretmeni açığa aldıran kitap
16:31 İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]