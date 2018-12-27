Erzurum'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
ERZURUM'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için kent genelinde okulların tatil edildiği açıklandı.
ERZURUM'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için kent genelinde okulların tatil edildiği açıklandı. Erzurum
'da yoğun kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün, kar yağışının süreceğine yönelik raporu sonrası valilik tarafından eğitime yarın için okulların tatil edildiği duyuruldu. Erzurum Valiliği
'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yayımlanan mesajda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 28.12.2018 Cuma günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır" denildi. - Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:49 Kaynak: DHA
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