Erzurum'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Erzurum'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum'da eğitime kar engeli, System.String[]

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.


Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ( Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10.02.2020 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerde idari izinlidir" denildi. - ERZURUM

Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:19 Kaynak: İHA
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