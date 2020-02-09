Erzurum'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.



Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ( Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10.02.2020 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerde idari izinlidir" denildi. - ERZURUM