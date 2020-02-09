Erzurum'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, birinde taşımalı eğitim olmak üzere 13 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'nin ardından, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya'daki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.