Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Eğitime Kar Tatili

Erzurum'da Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır" denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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