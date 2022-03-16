Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu - Son Dakika
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Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

16.03.2022 11:48
Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin iş makinesi ile yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin iş makinesi ile yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Şenkaya ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde 75 yaşındaki KOAH hastası Ergin Dumlu rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibi, durumu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekibine bildirdi.

İş makinesi ile bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak mahalleye ulaştı. Ardından ambulans ile mahalleye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası Dumlu'yu Şenkaya Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dumlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

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Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu - Son Dakika


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